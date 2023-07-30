На День ВМФ в Кронштадте открыли сад-трансформер

Новый сад-трансформер открыли ко Дню ВМФ на Якорной площади в Кронштадте. Он состоят из нескольких тысяч растений, деревьев и цветов и доступен всем желающим, рассказали в администрации Кронштадтского района Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Администрация Кронштадтского района / «ВКонтакте» Фото: Администрация Кронштадтского района / «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Администрация Кронштадтского района / «ВКонтакте» Фото: Администрация Кронштадтского района / «ВКонтакте»

Предполагается, что каждую неделю в саду, согласно расписанию, будут проходить различные мероприятия — тематические вечера, поэтические встречи, просмотр кинофильмов, театральные постановки и спортивные мероприятия.

В городском комитете по благоустройству, в свою очередь, уточнили, что преобладающие в цветочном оформлении сада синие и голубые тона подчеркивают морской характер этого места, а ряды контейнеров с посадками образуют линии, имитирующие движение волн.

Планируется, что сад-трансформер теперь будет открываться на Якорной площади ежегодно. Осенью же все многолетние растения пересадят в грунт на территории Кронштадтского района.

«Ъ-СПб» писал, что подобный — временный — липовый сад в конце мая открылся также на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом. Он обошелся городскому бюджету в 160 млн рублей. Позднее стало известно, что новым садом и его стоимостью заинтересовались Контрольно-счетная палата и прокуратура.

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