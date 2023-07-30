Суд арестовал замглавы Архангельска Владислава Шевцова по делу о взятке

Заместитель главы Архангельска Владислав Шевцов арестован по решению суда по подозрению в получении взятки. Второй подозреваемый, замдиректора подведомственного мэрии «Спецавтохозяйства по уборке города» Олег Путин, получил меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила ТАСС пресс-служба управления СКР по Архангельской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Шевцов

Фото: Администрация Архангельска Владислав Шевцов

Фото: Администрация Архангельска

Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Владислава Шевцова и Олега Путина сотрудники ФСБ задержали 29 июля.

По версии СКР, подозреваемые на протяжении двух лет каждый месяц получали от представителя коммерческой организации по 150 тыс. руб. Эти деньги им якобы давали «за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов», находящемся на Окружном шоссе в Архангельске. По предварительным данным, подозреваемые получили незаконное денежное вознаграждение на сумму более 3,5 млн руб.

Эрдни Кагалтынов