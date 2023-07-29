Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении взятки

Замглавы Архангельска и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны за получение взятки при махинациях на полигоне твердых бытовых отходов. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщил областной СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Шевцов

Фото: Администрация Архангельска Владислав Шевцов

Фото: Администрация Архангельска

Фамилии задержанных в ведомстве не назвали. По словам источника «РИА Новости», речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству Владиславе Шевцове и Олеге Пугине из «Спецавтохозяйства по уборке города».

По версии СКР, подозреваемые на протяжении двух лет каждый месяц получали от представителя коммерческой организации по 150 тыс. руб. Эти деньги им якобы давали «за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов», находящемся на Окружном шоссе в Архангельске.

По предварительным данным, подозреваемые получили незаконное денежное вознаграждение на сумму более 3,5 млн руб. Мужчин задержали сотрудники ФСБ. Меру пресечения фигурантам пока не избрали. Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу Архангельска.

Лаура Кеффер