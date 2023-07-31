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Коммерсантъ FM
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«Манчестер Юнайтед» взял пример с соседа

Он закрыл позицию центрфорварда юным датчанином Расмусом Хёйлунном

«Манчестер Юнайтед» совершит один из самых дорогих и любопытных трансферов нынешнего лета. Он приобретает у итальянской «Аталанты» за сумму, превышающую £70 млн, 20-летнего датского нападающего Расмуса Хёйлунна. Еще недавно мало кому известный футболист Хёйлунн резко поднял свои котировки в минувшие полтора сезона. Они заставили сравнивать его с норвежцем Эрлингом Холанном, который в «Манчестер Сити» превратился в эталонного центрфорварда.

Расмус Хёйлунн

Расмус Хёйлунн

Фото: Matthew Childs, Reuters

Расмус Хёйлунн

Фото: Matthew Childs, Reuters

О том, что «Манчестер Юнайтед» договорился с «Аталантой» о переходе датчанина Расмуса Хёйлунна, сообщили все ведущие британские медиаресурсы. BBC и The Guardian солидарны в оценке его стоимости. Она, по их данным, составляет £72 млн, правда, возможно, с учетом различных бонусов. В любом случае сделка войдет в число крупнейших в межсезонье. А еще она очень любопытна.

Расмуса Хёйлунна, естественно, сравнивают с другим скандинавским футболистом — норвежцем Эрлингом Холанном, который в прошедшем сезоне, перейдя из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», помог английскому гранду наконец добавить к званию победителя национального первенства триумф в Лиге чемпионов и показал просто фантастическую результативность. В общей сложности по его итогам в активе Холанна оказалось 52 гола в 53 официальных матчах. Хёйлунн и в самом деле очень похож на норвежского футболиста. Он тоже обладает высоким — за 1,90 м — ростом и специфическими навыками, которые полезны для игры на острие атаки. Например, датчанина, как и Холанна, выделяет умение внедряться в свободные зоны при быстрых выпадах своей команды. А еще он одинаково уверенно чувствует себя при игре ногами и головой при большей, чем у норвежца, склонности к дриблингу. Собственно, эти наблюдения и вызвали у BBC соблазн констатировать, что «Манчестер Юнайтед» просто решил скопировать ход клуба-соседа.

Но вот биографии у двух игроков все-таки довольно радикально отличаются. Эрлинг Холанн выглядел абсолютно надежным, по сути, беспроигрышным приобретением для «Манчестер Сити» из-за своего бэкграунда. Норвежец, который чуть старше Расмуса Хёйлунна (Холанну в июле исполнилось 23 года), поражал продуктивностью на топовом уровне еще будучи тинейджером, а затем только повышал ее. Собственно, нынешний английский флагман приобретал уже созревшего ударного форварда. Тренеру Пепу Гвардиоле оставалось только вписать его в свои схемы.

Расмус Хёйлунн же до недавнего времени держался относительно скромно. Его профессиональный дебют состоялся в 2020 году в «Копенгагене», и за этот клуб Хёйлунн голов не забивал. Тем не менее юный нападающий заинтересовал «Штурм» из Австрии — страны, в которой, выступая за «Ред Булл», проходил апгрейд и Эрлинг Холанн. Эта команда приобрела датчанина за скромные €1,8 млн и получила от сделки колоссальную отдачу. Хёйлунн успел забить за «Штурм» 12 голов в 21 матче в разных соревнованиях и заинтересовать представителя «большой европейской пятерки». Им была итальянская «Аталанта», которая летом 2022-го согласилась заплатить за датского игрока примерно в десять раз больше, чем буквально несколько месяцев назад заплатил за него клуб из Граца.

Впрочем, и итальянская команда сделала на Расмусе Хёйлунне прекрасный бизнес. Датчанин, воспользовавшись травмами своего опытного конкурента Дувана Сапаты, довольно быстро отвоевал себе место в основе, десять раз поразил ворота оппонентов «Аталанты», а еще дождался первого вызова в национальную сборную. Его дебют в ней вышел фантастически удачным: Хёйлунн в марте выстрелил хет-триком в ворота финнов в отборочной встрече чемпионата Европы 2024 года. В результате форвард привлек внимание «Манчестер Юнайтед», оказавшегося готовым потратить на него столько денег, сколько редко тратят и на состоявшихся суперзвезд.

Впрочем, причина, по которой манчестерцы, в последний раз добывшие золото чемпионата Англии десять лет назад, а в минувшем первенстве финишировавшие третьими, пошли на риск, вполне очевидна. У них классная даже по меркам Английской премьер-лиги атакующая линия. Но для большинства из играющих в ней футболистов — Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо, Антони Марсьяля, пришедшего из «Челси» Мейсона Маунта — позиция выдвинутого вперед центрфорварда не является профильной: они привыкли действовать из глубины или на флангах.

Алексей Доспехов

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