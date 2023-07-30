Власти подмосковного Красногорска отрицают атаку беспилотников

Сегодня утром, 30 июля, на территории Красногорска Московской области не зафиксировали беспилотники. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба Красногорского городского округа.

«БПЛА на территории Красногорска утром 30 июля зафиксированы не были»,— рассказали в пресс-службе. При этом Telegram-канал «112» сообщил сегодня утром, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в районе Красногорска.

Сегодня ранним утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники повредили две башни «Москва-Сити». Позднее Минобороны России сообщило, что Москву атаковали три беспилотника, два из них подавили средства радиоэлектронной борьбы, они упали в районе «Москва-Сити». Еще один сбили над Одинцовским районом Подмосковья.

Анастасия Ларина