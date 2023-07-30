Медведев связал применение ядерного оружия с отторжением новых регионов России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня утром, 30 июля, написал в своем Telegram-канале, что отторжение «части нашей земли» приведет к тому, что России придется использовать ядерное оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Наши Вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям»,— написал господин Медведев.

«Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия»,— добавил он.

В указе президента от 2 июня 2020 года говорится, что «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие… в случае агрессии против РФ с применение обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Господин Медведев в сегодняшнем посте в Telegram напомнил про условия применения ядерного оружия, поздравляя граждан РФ с Днем военно-морского флота.