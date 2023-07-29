Путин считает, что Африка помнит помощь СССР и об «автомате Калашникова»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что СССР был «ведущем голосом» в освобождении Африки. Он с благодарностью вспоминает о людях, которые помогали странам континента в советское время, потому что те помнят об этой помощи.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Россия—Африка господин Путин отреагировал на комментарий журналиста, что СССР был «ведущим голосом национального освобождения и социальной справедливости» в том числе для стран Африки. «Ведущий голос — очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова — гораздо эффективнее было, в то время. Поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение»,— сказал российский президент.

Глава государства вспомнил о времени, когда в обществе сложилось мнение о том, что не нужно тратить деньги на Африку. «Ну, зачем мы тратим деньги на Африку? Где эта Африка? У нас своих проблем много. И сейчас, когда я общаюсь с нашими друзьями из Африки, я с благодарностью думаю о тех людях, которые проводили такую политику в Африке»,— отметил президент. По его мнению, эти люди создали «мощный задел прочности, дружеских отношений с африканскими странами».

Господин Путин отметил экономическую составляющую взаимодействия РФ и Африки. По его мнению, у африканских стран огромный потенциал, который растет в геометрической прогрессии. На континенте проживают 1,5 млрд человек и это «молодое население», которое которое растет «очень быстрыми темпами».

Президент также рассказал о военно-техническом сотрудничестве. По его мнению, Африка закупает оружие у РФ, не опасаясь давления извне. Господин Путин также отметил, что Минобороны обеспечивает подготовку десятков и сотен военнослужащих из стран Африки.

Саммит Россия—Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге.