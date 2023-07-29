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Суд арестовал петербуржца по делу о госизмене и участии в террористической организации

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по имени Вячеслав Лутор по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Карточка с делом появилась в базе дел Лефортовского суда.

Агентство ТАСС утверждает, что Вячеслав Лутор проживал в Санкт-Петербурге. Как убедился «Ъ», мужчина с именем Вячеслав Лутор, судя по социальным сетям, работал в банке «Санкт-Петербург». Он родился в 1990 году, до переезда в Санкт-Петербург проживал в Красноярске. По статье о госизмене с апреля 2023 года предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Анастасия Ларина

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