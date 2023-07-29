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Умер немецкий писатель Мартин Вальзер

В возрасте 96 лет умер немецкий писатель Мартин Вальзер, сообщают Deutschland.de и Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом). Какие-либо подробности не приводятся. Свои соболезнования принесли канцлер ФРГ Олаф Шольц и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: Fritz Reiss,file / AP

Фото: Fritz Reiss,file / AP

Господин Вальзер считается одни из самых известных представителей немецкой прозы послевоенных лет. Первые его работы вышли в 1950-х. В числе наиболее популярных — романы «Браки в Филиппсбурге» (1957), «Бегущая лошадь» (1978), пьеса «Детская игра» (1970). В 1990 году был награжден литературной премией Баварской академии изобразительного искусства, в 2002-м стал лауреатом Алеманнской литературной премии. Был почетным доктором Дрезденского технического университета.

Лаура Кеффер

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