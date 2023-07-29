В Таганроге отменены все массовые мероприятия после взрыва в центре города

Администрация города Таганрога объявила в Telegram об отмене всех массовых мероприятий после взрыва ракеты в центре города, у кафе «Чехов сад», 28 июля.

«Уважаемые таганрожцы! Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены»,— говорится в заявлении администрации города.

По версии следствия, над жилыми кварталами сдетонировала ракета, которую применили вооруженные формирования Украины. В результате пострадали 16 человек, из них десять были госпитализированы, один — в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Минобороны сообщило, что удар по Таганрогу и позднее по Азовскому району Ростовской области был нанесен зенитными ракетами из комплексов С-200, их поразила система ПВО.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украина поразила "Чехов сад"».

Эрдни Кагалтынов