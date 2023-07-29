Москалькова после падения обломков ракеты в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что украинские военные своими обстрелами российской территории нарушают нормы международного гуманитарного права. После произошедшего накануне взрыва в Таганроге, в котором Москва обвинила Киев, госпожа Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры г. Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Ф. Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований»,— написала омбудсмен в Telegram.

ЧП произошло в центре Таганрога, у кафе «Чехов сад», 28 июля. По версии следствия, над жилыми кварталами сдетонировала ракета, которую применили вооруженные формирования Украины. В результате пострадали 16 человек, из них десять были госпитализированы, один — в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбуждено дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Минобороны сообщило, что удар по Таганрогу и позднее по Азовскому району Ростовской области был нанесен зенитными ракетами из комплексов С-200, их поразила система ПВО.

Подробности — в публикации «Ъ» «Украина поразила "Чехов сад"».

Лаура Кеффер