ЦБ сделал перестановку

Ксения Юдаева покидает пост первого заместителя председателя ЦБ. О кадровых перестановках сообщил сам регулятор, не объяснив никаких причин. Как сказано на сайте Банка России, Юдаева займет должность советника Эльвиры Набиуллиной и сохранит кресло в совете директоров. Но ее ключевые функции, в том числе экономическое прогнозирование и анализ рисков, передадут другим заместителям. Чем известна Ксения Юдаева? И почему ее называют мозговым центром Центробанка? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

МГУ имени Ломоносова, Российская экономическая школа, Массачусетский технологический институт, Стокгольмский институт переходной экономики — это далеко не полный список учреждений, в которых Юдаева получала образование. Она научный сотрудник, и работа в ЦБ для нее самой стала сюрпризом, рассказывала экономист в интервью Forbes:

«Когда я поступила в Российскую экономическую школу, ее основатель Гур Офер читал нам первую гостевую лекцию. Она была про стабилизацию инфляции в Израиле. Ну вот каким-то мифическим образом значительную часть своей последующей жизни я занимаюсь стабилизацией инфляции».

На сайте ЦБ есть сухой перечень ее обязанностей: экономическое моделирование, анализ рисков финансовой стабильности, платежный баланс, инвестиции и международные резервы. Чем бы ни занималась Юдаева, у нее всегда роль мозгового центра, рассказал “Ъ FM” профессор университета Помпеу Фабра Рубен Ениколопов:

«Есть фронт-офис, бэк-офис, который делает так, что все это работает, особенно денежно-кредитная политика. Она окончила MIT по экономике, никого такого близко раньше не было в Центральном банке, поэтому аналитическая база, принятие всех решений в ЦБ при Юдаевой вышло на совершенно другой уровень. Без нее успешного перехода на инфляционное таргетирование, думаю, не было бы. Оно бы просто провалилось».

Юдаева пришла в ЦБ через несколько месяцев после назначения Эльвиры Набиуллиной — в 2013 году. Тогда не только таргетирование инфляции было новшеством — еще и курс рубля не был плавающим. Юдаева стала заниматься и тем и другим. “Ъ FM” попросил бывшего зампреда ЦБ Олега Вьюгина оценить ее работу по 10-балльной шкале: «Я бы поставил десятку.

Пока Центральный банк никаких ошибок не делал, тем более что ему приходилось принимать решения в достаточно сложных и необычных условиях.

Осенью 2014 года ЦБ решил перейти на плавающий курс. Жестким сторонником этого была как раз Ксения. Была дискуссия. Все сказали, что переход на плавающий курс — правильное решение, но задавались вопросом, хватит ли мужества у Банка России это сделать. И Юдаева сказала, что сделать это смогут. И они это сделали».

Судя по релизу ЦБ, замену Юдаевой найти не удалось. Ее обязанности просто передали всем оставшимся заместителям. Службу анализа рисков возглавит Владимир Чистюхин, департамент финансовых рисков — Филипп Габуния, а исследованиями займется Алексей Заботкин. Сама же Юдаева останется советником и членом совета директоров. Бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко, которого Минюст считает иностранным агентом, обратил внимание на то, что Набиуллина свою команду не отпускает:

«Были советники, но, как правило, они были малопубличными, по каким-то незначимым вопросам. Набиуллина начала с того, что перевела Игнатьева, который до нее был председателем. Она сделала его своим советником и оставила членом совета директоров. Потом по тому же пути пошел Симановский.

С моей точки зрения, это немножко странная кадровая политика, поскольку традиционно членами совета директоров были люди, которые занимались оперативной работой, руководили какими-то подразделениями. Но вот у Набиуллиной уже четверть совета директоров — люди, которые ни за что не отвечают. Может быть, они достаточно умные для того, чтобы давать ей просто советы».

О причинах кадровых перестановок не известно вообще ничего. Чья это инициатива, тоже непонятно. Сама Юдаева в последних интервью не говорила о желании сменить работу или уйти на пенсию (ей всего 53 года) — только делилась планами на отдых:

«Я очень люблю ходить в театры, на выставки. Люблю иногда встречаться с друзьями, но, честно говоря, индивидуально. Я большие компании гораздо меньше люблю, какие-то большие parties. Вообще иногда я люблю просто ходить по лесу, по городу. Очень люблю путешествовать. Путешествия — это моя страсть».

С заграничными поездками, впрочем, возникнут проблемы, потому что Юдаева под персональными санкциями США. Несколько месяцев назад она написала статью в журнал под названием «Экономический разговор». Главный вывод был такой: важно не допустить экономической изоляции, потому что она неизбежно ведет к снижению благосостояния и замедлению роста. Эльвира Набиуллина ее в этом тезисе поддержала.

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Даниил Бабкин