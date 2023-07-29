Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты

С утра выписали одного из 10 госпитализированных после после взрыва в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, все пострадавшие получат выплаты. Их сумму он не назвал.

Господин Голубев уточнил, что всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

«На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба... Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно»,— написал он в Telegram.

ЧП произошло в центре Таганрога, у кафе «Чехов сад» вчера, 28 июля. По версии следствия, над жилыми кварталами сдетонировала ракета, которую применили вооруженные формирования Украины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Украина поразила "Чехов сад"».

Лаура Кеффер