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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

20 августа исполняется 71 год генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову

Сергей Чемезов

Сергей Чемезов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Чемезов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Сергей Викторович! С наилучшими пожеланиями поздравляю Вас с днем рождения! Сегодня госкорпорация «Ростех» играет важную роль в решении задач, которые ставит перед промышленностью руководство нашей страны. У Вашей работы есть осязаемый результат, которым можно по праву гордиться: предприятиями госкорпорации успешно выполняется государственный оборонный заказ, кратно наращивается выпуск необходимой для СВО продукции. При этом продолжается реализация экономически и социально значимых проектов в гражданских отраслях. Ваш профессионализм и стратегическое мышление позволяют в любых, даже самых сложных условиях достигать целей по созданию и производству высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. А мудрость и внимательность к людям — обеспечивать достойные условия труда работникам сотен входящих в «Ростех» предприятий по всей стране. От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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