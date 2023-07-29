Руководитель ПНОСа может перейти в центральный аппарат компании

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС) Сергей Андронов может покинуть должность. По данным источника, близкого к предприятию, предполагается, что господин Андронов перейдет в центральный аппарат ПАО «ЛУКОЙЛ» в Москве. Претендентом на освобождающийся пост гендиректора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» считается руководитель завода ЛУКОЙЛа в Болгарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» управляет мощностями Пермского НПЗ, основанного в 1958 году. В состав группы «ЛУКОЙЛ» предприятие вошло в 1993-м. Сегодня является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Проектная мощность по переработке нефти составляет 13,1 млн тонн в год, по переработке жидких углеводородов — 1,7 млн тонн в год, по переработке попутного нефтяного газа — 1,46 млрд куб. м в год.

Сергей Андронов руководит ПНОСом с 2016 года. До этого в течение девяти лет возглавлял дочернее предприятие ЛУКОЙЛа в Болгарии — нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас».