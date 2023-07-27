Президент Уганды заявил, что она стала «островком стабильности» в Африке благодаря закупкам оружия у РФ

Уганда закупает у России значительные объемы оружия, заявил на встрече с Владимиром Путиным президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. По его словам, закупки российских вооружений помогли стабилизировать ситуацию в стране.

«Вот почему Уганда является островком стабильности в этой части Африканского континента»,— сказал господин Мусевени (цитата по сайту Кремля). Лидеры двух стран встретились в рамках саммита Россия—Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Саммит проводится до 28 июля, на него прибыли делегации 49 стран Африканского континента. На пленарном заседании саммита господин Путин сказал, что Россия бесплатно поставит и доставит в ряд африканских стран по 25–50 тыс. тонн зерна. Он также объявил о планах открыть в Африке филиалы российских вузов и русских школ.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда .

Лаура Кеффер