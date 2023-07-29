Сальдо ожидает, что откачка воды после разрушения Каховской ГЭС займет несколько недель

Откачка воды и расчистка территорий в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС займет еще несколько недель, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. Вода осталась только в низинных местах, откуда нет естественного стока. В таких местах воду откачивают спасатели и коммунальщики.

«Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории. Это займет еще недели, может быть, месяцы»,— сказал господин Сальдо ТАСС.

Врио главы региона считает, что последствия разрушения ГЭС можно будет считать ликвидированными только после того, как будут отстроены полностью испорченные водой здания, сооружения, инфраструктура, а также восстановлена сама ГЭС.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. На подконтрольной России территории пострадали 139 человек, 53 погибли. Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве ГЭС.

Леонид Уварчев