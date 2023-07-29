Роскомнадзор хочет оштрафовать Макаревича за отсутствие маркировки иноагента

Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. В суд обратилось управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу.

Материалы административного дела были зарегистрированы в Симоновском районном суде Москвы 27 июля. Дата заседания пока не назначена. Протокол составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иноагентом без указания на то, что они произведены иноагентом).

Господин Макаревич был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Музыкант пытался оспорить это решение, но его иск был отклонен. Господин Макаревич стал первым, кого признали иноагентом из-за «иностранного влияния». Таким влиянием российские власти посчитали его интервью иностранным журналистам.

Об очередном ужесточении законодательства об иноагентах — в материале «Ъ» «Многодетных не пустили без очереди».

Леонид Уварчев