Неопределенность сильнее интеллекта

Мировой венчурный рынок сжимается уже на протяжении полутора лет, следует из обзора компании KPMG Private Enterprise. Во втором квартале 2023 года глобальные венчурные инвестиции составили лишь $77,4 млрд, сократившись в годовом выражении почти вдвое и снизившись на 10,2% даже по сравнению с первым кварталом. Среди причин — геополитическая напряженность, устойчиво высокая инфляция, возможный дальнейший рост процентных ставок основных центробанков, а также общая неопределенность.

Несмотря на общемировой интерес к инвестициям в генеративный (создающий новый контент) искусственный интеллект (ИИ), на мировом рынке венчурного капитала по-прежнему царит неопределенность. Как результат — глобальные инвестиции в стартапы снижаются на протяжении уже шести кварталов. Согласно отчету Venture Pulse от KPMG Private Enterprise, во втором квартале 2023 года объем финансирования в этой сфере составил $77,4 млрд, сократившись на 10,2% по сравнению с первым кварталом ($86,2 млрд) и почти вдвое — относительно второго квартала 2022 года ($152,9 млрд). Это наименьшее значение со второго квартала 2020 года ($77,3 млрд). Вместе с суммами уменьшилось и число сделок — с 10 121 в первом квартале этого года до 7 783 во втором (минус 23%).

Венчурное инвестирование стало еще более рискованным из-за растущих процентных ставок, устойчиво высокой инфляции, геополитических проблем, включая военные действия на Украине, а также из-за сохраняющихся опасений относительно стабильности мировой банковской системы. При этом на фоне всей этой неопределенности инвестиции именно в ИИ во втором квартале 2023 года оставались высокими. Например, американский стартап Anthropic привлек $450 млн от Google и других инвесторов на создание ИИ-ассистента следующего поколения, а Inflection Al — $1,3 млрд, в том числе от Microsoft и Nvidia, на создание чат-бота Pi для «непринужденных бесед».

Наибольшая доля венчурных инвестиций во втором квартале пришлась на США — $39,85 млрд (3011 сделок). Инвестиции в стартапы в странах Азии составили $20,1 млрд, число сделок — 2395. Китайские инвесторы по-прежнему воздерживаются от крупных сделок, отмечают аналитики. Объемы венчурного инвестирования в странах Европы — $13,5 млрд при 1861 сделке.

В KPMG обращают внимание на снижение числа мега-сделок во втором квартале. Наибольшую сумму ($6,9 млрд) привлекла американская платежная компания Stripe. Наиболее привлекательными для инвесторов остаются такие сферы, как альтернативная энергетика, хранение энергии и чистые технологии. Лидерство во втором квартале по крупнейшим сделкам в этих областях оказалось у Германии. Так, немецкий стартап, специализирующийся на климатических технологиях, 1Komma5 привлек $232 млн, а компания Jolt Energy, создающая зарядные станции для электромобилей,— $165 млн.

В минувшем 2022 году объем глобального венчурного инвестирования составил $525,8 млрд против $745,1 млрд по итогам 2021 года. Эксперты ЦМАКП в совместном с Фондом развития интернет-инициатив исследовании «ИКТ-отрасль в новых условиях» указывали, что более низкие результаты прошлого года можно считать некоторым сдуванием «венчурного пузыря», образовавшегося в 2021 году. «Перегрев на рынке был обусловлен сочетанием фискального стимулирования большинства развитых экономик и низких ставок денежно-кредитной политики, способствовавших притоку на рынок дешевой ликвидности. С этой точки зрения сжатие венчурного рынка в 2022 году является скорее возвратом к нормальному тренду последних девяти лет, за исключением “выброса” 2021 года»,— отмечалось в исследовании. Отметим, что на фоне негативного тренда на мировом рынке проседает и российский венчурный рынок. По данным аналитической компании Dsight, его объем в 2022 году сократился на 83%, с $2,53 млрд до всего $418 млн.

Венера Петрова