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Коммерсантъ FM
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После взрыва ракеты в Таганроге госпитализированы десять человек

В медицинские учреждения Таганрога обратилось 13 человек после падения ракеты рядом с кафе «Чехов сад», сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства Ростовской области со ссылкой на данные регионального минздрава. Десять человек госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

«Оказывается помощь 13 пациентам, которые обратились в медучреждения. Из них десять госпитализировано, состояние девяти человек средней тяжести, один пациент в послеоперационной палате»,— сообщили в правительстве.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале также сообщил, что одна из пострадавших получила черепно-мозговую травму. Женщине сделали операцию.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону

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