Монах проповедовал терроризм

Военный суд приговорил к пяти годам колонии Николая Шатковского, называющего себя монахом-отшельником. Публиковавший в соцсетях антивоенные посты мужчина признан виновным в публичной пропаганде террористической деятельности — он призывал выходить на улицы и противостоять правоохранительным органам с оружием. В СИЗО он раскаялся и признал, что не должен был призывать к насилию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шатковский

Фото: Архив Николая Шатковского Николай Шатковский

Фото: Архив Николая Шатковского

Второй Западный окружной военный суд признал 59-летнего жителя города Валуйки Белгородской области Николая Шатковского виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как рассказала «Ъ» пресс-служба белгородского управления ФСБ России, ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый также на четыре года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-коммуникационных сетей.

Николай Шатковский называет себя монахом-отшельником, ранее входившим в штат раскольнической структуры Русской православной церкви за границей, не признавшей в 2007 году ее воссоединение с Московским патриархатом. Свои соцсети он вел под псевдонимом «монах Иларион».

В течение примерно двух лет до задержания он публиковал специфические проповеди об «истинном православии», записанные в домашних условиях. «Скорее всего нас ждет бойня. Если мы не достойны, чтобы Россия воскресла и стала православной, то чего мы достойны? Смерти, войны... Если сейчас не будет войны и нас прочипируют, то мы станем просто скотом, загнанным в электронное рабство»,— размышлял раскольник в мае 2020 года.

После начала специальной военной операции Николай Шатковский выступил в поддержку вооруженных сил Украины. Он начал публиковать в соцсетях антивоенные посты, записи про военнопленных и солдат ВСУ.

«Я православный монах, наполовину украинец по национальности, наполовину поляк. Мне плевать на ваше отношение ко мне,— обращался Шатковский к подписчикам в конце февраля прошлого года.— Мне важно отношение Бога ко мне, я говорю то, что считаю нужным, и что, как я понимаю, соответствует учению церкви».

Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, Николая Шатковского задержали 26 октября прошлого года. Уже после предъявления обвинения его привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

В ФСБ не раскрыли, о каких именно записях идет речь в уголовном деле Николая Шатковского, отметив, что в них монах «призывал к осуществлению террористической деятельности».

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ», за месяц до задержания, 22 сентября, монах опубликовал в Telegram видео с утверждением, что «Господь благословит» тех, кто поборет «бесовскую власть рашистов». В нем он призвал людей выходить на улицы «с заточками» и убивать сотрудников правоохранительных органов. Экспертиза показала, что с позиции лингвистической квалификации в видеозаписи содержится высказывание, направленное на возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, выделенной по признаку принадлежности к социальной группе «сотрудники полиции».

Приговор вступил в законную силу, Николай Шатковский его не обжаловал. По данным собеседников «Ъ», после задержания монах не признавал вину, но позже раскаялся и заявил, что не должен был призывать к насилию. От услуг адвоката монах отказался.

Сергей Толмачев, Воронеж