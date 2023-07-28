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Коммерсантъ FM
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Кущевский предприниматель осужден за ложный донос на «цапковского»

В Ростове-на-Дону Октябрьский районный суд признал Александра Исюка, предпринимателя из станицы Кущевской, виновным в ложном доносе и особо крупном мошенничестве, подсудимому назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили «Ъ» в суде. Потерпевшими по делу признаны член ОПС «Цапки» Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя.

Суд признал, что в 2019 году Александр Исюк сообщил в правоохранительные органы о том, что «цапковские» при участии жены Вячеслава Цеповяза в 2010 году якобы заставили отдать им 70 млн руб. и автомобиль Range Rover стоимостью 4 млн руб. По заявлению предпринимателя возбудили дело о вымогательстве, Наталья Стришняя была арестована.

Александр Исюк обратился в суд за взысканием с семьи Цеповяз—Стришних ущерба в сумме 150 млн руб. В 2021 году дело по заявлению Александра Исюка было прекращено за недоказанностью события преступления, после чего уже Наталья Стришняя обвинила предпринимателя в оговоре, и он был арестован.

Уголовное дело в отношении Александра Исюка рассматривалось в суде с декабря 2022 года. В ходе прений прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы. Подсудимый Исюк в прениях и в последнем слове настаивал на своей невиновности и просил суд вынести справедливое решение.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «"Цапковскому" дадут пожаловаться».

Анна Перова, Краснодар

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