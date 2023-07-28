Муфтий Татарстана получил благодарность от Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность татарстанскому муфтию Камилю Самигуллину. Распоряжение главы государства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Благодарность господину Самигуллину объявлена за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Кроме того, президент РФ наградил почетной грамотой главу аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Гафарова. Награда была присвоена за многолетнюю работу и труд.

"Ъ-Казань"