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Муфтий Татарстана получил благодарность от Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность татарстанскому муфтию Камилю Самигуллину. Распоряжение главы государства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Благодарность господину Самигуллину объявлена за заслуги в подготовке и проведении празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Кроме того, президент РФ наградил почетной грамотой главу аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Гафарова. Награда была присвоена за многолетнюю работу и труд.

"Ъ-Казань"

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