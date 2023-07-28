В Красноармейском районе задержали 103 нелегальных мигрантов, живущих в бараках

В тепличном комплексе в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района правоохранители нашли 103 приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Китая. Все они были задержаны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Иностранцы выращивали в теплицах огурцы и помидоры для дальнейшей продажи. При этом разрешительных документов у них не было.

За незаконную трудовую деятельность и нарушение правил въезда на территорию РФ на них составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.10 и 18.8 КоАП РФ. На их работодателя составлены протоколы по ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства») и 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Татьяна Ручкина

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