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Dongfeng анонсировал седан Aeolus Shine Max для России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Dongfeng в России, объявила о выходе на российский рынок седана Aeolus Shine Max.

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Dongfeng Aeolus Shine Max

Dongfeng Aeolus Shine Max

Фото: Dongfeng

Dongfeng Aeolus Shine Max

Dongfeng Aeolus Shine Max

Фото: Dongfeng

Dongfeng Aeolus Shine Max

Dongfeng Aeolus Shine Max

Фото: Dongfeng

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Dongfeng Aeolus Shine Max

Фото: Dongfeng

Dongfeng Aeolus Shine Max

Фото: Dongfeng

Dongfeng Aeolus Shine Max

Фото: Dongfeng

Автомобиль будет доступен со 190-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В оснащение седана войдут 12,3-дюймовая цифровая панель приборов Light Phantom, мультимедиа с 10,2-дюймовым экраном, акустика Jamo с девятью динамиками, панорамная крыша, климат-контроль и другое оборудование.

Новый седан Aeolus Shine Max на старте продаж будет доступен у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Магнитогорске, Рязани и Тольятти. До конца 2023 года в России должны появиться до 60 новых автосалонов Dongfeng.

Максим Вершинин

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