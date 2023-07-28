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Коммерсантъ FM
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Саудовская Аравия купила 10% подразделения бразильской Vale по добыче металлов

Саудовский суверенный инвестфонд Public Investment Fund (PIF) и горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) купили 10-процентную долю в Vale Base Metals Limited (VBM). Это подразделение бразильской горнодобывающей корпорации Vale, занимающееся добычей цветных металлов. Об этом бразильская компания сообщила в четверг, 27 июля.

В рамках того же соглашения 3% VBM купила американская инвесткомпания Engine No.1, активно продвигающая повестку ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление). Общая сумма, которую компании заплатят за 13% акций VBM, составит $3,4 млрд. Тем самым вся компания оценивается в $26 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года. Перед этим она должна получить одобрение регуляторов.

В последние годы Саудовская Аравия стремится инвестировать нефтегазовые доходы в новые отрасли и направления. В январе PIF и Maaden создали совместное предприятие Manara Minerals для инвестиций в горнодобывающую сферу и выделили на это $3 млрд. Именно через Manara они инвестировали в VBM, в которую Vale недавно выделила свои активы по добыче цветных металлов. Ранее сообщалось, что Vale ищет покупателей на 10-процентную долю в этом подразделении, а также рассматривает возможность провести его IPO. В заявлении компаний сообщается, что благодаря совместным инвестициям VBM сможет существенно нарастить добычу цветных металлов: меди с 350 тыс. т в год до 900 тыс. т, а никеля с 175 тыс. т в год до 300 тыс. т.

Яна Рождественская

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