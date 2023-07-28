Кандидат от «Новых людей» на пост алтайского губернатора собрал подписи для прохождения муниципального фильтра

Руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев представил в избирательную комиссию региона документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на пост губернатора. Он был выдвинут региональным отделением «Новых людей».

«В листах поддержки кандидата содержатся 527 подписей избранных депутатов и глав муниципальных образований Алтайского края»,- говорится в сообщении Telegram-канала крайизбиркома.

В случае, если у комиссии не будет претензий к документам, господин Вакаев станет единственным кандидатом в губернаторы от «Новых людей» в Сибирском федеральном округе, где такие выборы пройдут в шести регионах. В Красноярском крае партия выдвинула Дениса Терехова, но он не представил документы для регистрации. Еще в четырех субъектах федерации «Новые люди» кандидатов не выдвигали.

Прием документов на регистрацию избирком Алтайского края завершит 29 июля. К настоящему времени зарегистрирован один кандидат - действующий губернатор Виктор Томенко («Единая Россия»). Подали документы также депутат законодательного собрания региона Евгения Боровикова («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и ее коллега по краевому парламенту Сергей Булаев (ЛДПР). Всего было выдвинуто девять кандидатов.

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Валерий Лавский