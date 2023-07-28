В Уфе начала проверка по факту загрязнения реки Шугуровки

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура контролирует выяснение причин загрязнения реки Шугуровки, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе надзорного органа. Ранее СМИ со ссылкой на местных жителей сообщали о том, что в реке в районе поселка Тимашево умирает рыба, вода стала мутной и побелела, от нее исходит резкий неприятный запах.

«В настоящее время специалистами минэкологии и Росрыболовства отобрана проба воды в указанном водоеме, – отметили в прокуратуре. – По результатам анализа при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту органом полиции».

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов сообщил, что в соцсетях появилась информация о сливе в Шугуровку, являющуюся правым притоком Уфимки, жидких отходов — стоков с поверхности водосбора промзоны.

Венера Хисамова

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