Нижегородский мотострелковый батальон для СВО будет носить имя Серафима Саровского

Мотострелковый батальон, формируемый в Нижегородской области для участия в специальной военной операции на Украине, назовут в часть святого Серафима Саровского. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также в регионе формируются два танковых, которые получат название «Ивлиев» и «Горький». По словам губернатора, формирование именных воинских подразделений проходит совместно с штабом Захара Прилепина. «Подбираем грамотное профессиональное командование, ставим амбициозные задачи»,— отметил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», добровольцам, которые заключат контракт на службу в составе новых подразделений, власти обещают единовременные выплаты в размере 200 тыс. руб. Эти средства будут перечисляться в дополнение к остальным мерам господдержки, которые действуют в регионе для участников СВО.

Ранее в Нижегородской области был сформирован танковый батальон имени Козьмы Минина, который осенью 2022 года отправился в зону проведения СВО.

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Андрей Репин