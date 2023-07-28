Сильные дожди пройдут в Петербурге перед выходными

В пятницу, 28 июля, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. В городе пройдут дожди и снизится температура воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В «Северо-Западном УГМС» сообщают, что в Санкт-Петербурге пройдут сильные дожди. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в городе действует холодная часть циклона, центр которого — над Карелией.

«В регионе ожидается облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди. Температура воздуха +17…+19°, по области +16…+21°. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы»,— добавил господин Леус.

В субботу вечером также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха установится на отметке 18-20 градусов тепла.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте