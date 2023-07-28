Соликамскую птицефабрику требуют признать банкротом

ИФНС России №21 по Пермскому краю обратилась в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Соликамская птицефабрика». Это следует из картотеки краевого арбитражного суда.

Заявление было подано в Арбитражный суд Пермского края 14 июля. ИФНС обосновала свое требование наличием не уплаченной в течение свыше трех месяцев задолженности по обязательным платежам в сумме 1,7 млн руб.

Заявление оставлено без движения из-за допущенных нарушений при его составлении. Налоговикам предложено устранить их в срок до 18 августа.