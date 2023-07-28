Власти Казани не планируют в этом году начать строить новый парк на месте «Кырлая»

В Казани строительство нового парка «Манзара» на месте «Кырлая» в этом году не планируется. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Начало строительства пришлось отложить в связи с этим, что финансирование проекта не предусмотрено, а в эскизный проект парка в данный момент вносят коррективы, которые связаны с бывшим парком «Кырлай».

«Одна из задач — увязать в эскизном и рабочем проекте работу с гидротехническим сооружением, которым является территория парка, она защищает другую часть города от подтопления»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, новый парк планируется разбить на территории между Кировской и Кремлевской дамбами. Его площадь составит 62 га. «Кырлай» же был снесен в связи с тем, что на его месте хотели построить Соборную мечеть, но позже из-за обращений жителей ее решили перенести на территорию Адмиралтейской слободы.

"Ъ-Казань"