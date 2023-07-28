В Новосибирске откроют центр военной подготовки для находящихся в запасе

В Новосибирской области будет создан Центр дополнительной военной подготовки для обучения граждан, находящихся в запасе. Он откроется на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», говорится в сообщении правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В Центре, создающемся для организации обучения граждан, пребывающих в запасе, граждане на добровольной основе смогут пройти специальную подготовку и усовершенствовать полученные ранее практические навыки военного мастерства»,- приводятся в сообщении слова руководителя департамента административных органов администрации губернатора и правительства региона Алексея Кириллова.

По данным областных властей, в Центре можно будет пройти 14-дневные курсы. Запланировано обучение основам тактической, огневой и разведывательной подготовки и др. «Звезда», как отмечается в сообщении, располагает «необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий».

По данным «СПАРК-Интерфакс», общественная организация «Звезда» была зарегистрирована в конце 2022 года в микрорайоне Щ Советского района Новосибирска. Ее председателем указан Рустам Кабилов, бывший совладелец ряда предприятий в Новосибирске и Кургане.

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Валентин Романов