Новые авто Lada X-Cross 5 запустят в продажу в Петербурге к концу года

«Автоваз» планирует запустить продажи авто Lada X-Cross 5 до конца текучего года. Соответствующее заявление сделал глава компании Максим Соколов в интервью ТАСС

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Экспофорум". Жанровая фотография. Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде АО "АВТОВАЗ".

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) 2023 в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) "Экспофорум". Жанровая фотография. Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде АО "АВТОВАЗ".

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал он в рамках саммита Россия—Африка, Смольный заинтересовано в начале поставки первой партии автомобилей «Лада Санкт-Петербург». Покупатели товара уже есть, уверяет господин Соколов. При этом изначально новые Lada начнут продавать в Петербурге.

Выпуск в продажу планируется до четвертого квартала года. Стоимость автомобиля будет зависеть от курса юаня и доллара, рассказал глава компании.

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