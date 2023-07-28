В ДНР в результате обстрела загорелась нефтебаза в Шахтерске

Нефтебаза загорелась в результате удара по городу Шахтерск в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил глава городской администрации Александр Шатов. В представительстве ДНР в совместном центре контроля утверждают, что в 2:20 украинские войска выпустили по Шахтерску пять ракет из РСЗО.

«28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы»,— написал господин Шатов в Telegram, не приведя подробностей. К 8:20 мск пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших или повреждениях нет. Шахтерск находится примерно в 40 км от Донецка. В декабре 2022 года на городской нефтебазе также произошел пожар из-за обстрела.

Лаура Кеффер