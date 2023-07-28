Комиссия МАК расследует катастрофу вертолета Ми-8 на Алтае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию катастрофы вертолета Ми-8 в Республике Алтай, в результате которой погибли четыре человека, еще десять получили травмы. Об этом сообщается на официальном сайте МАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

Тем временем, трое пострадавших в катастрофе вертолета остаются в реанимации. «Состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь», — написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Хорохордин.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СКР. Вчера вечером глава следственного ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о крушении вертолета. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более человек).

Вчера около 15:00 местного времени в Республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8Т (RA-74474) компании «АлтайАвиа», перевозивший экскурсионную группу.

По предварительным данным, при посадке он задел ЛЭП, рухнул на землю и загорелся. Четыре человека погибли, десять пострадали.

Илья Николаев