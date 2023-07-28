Новосибирский завод бытовой химии открывает производство в Саратове

ООО «Новосибирский завод бытовой химии» открывает производственную площадку в Саратове, сообщили «Ъ-Сибирь» на предприятии. Выпуск продукции будет запущен в сентябре. Инвестиции в проект составят 80 млн руб. из которых 60% собственные средства и 40% заемные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Реализация проекта будет разбита на два этапа: первый – в 2023 году, второй – в 2024-м. Производственная мощность сухих моющих средств составит более 1,2 тыс. т, жидких – около 1 тыс. т.

Площадь производственного комплекса в Саратове – более 4 тыс. кв. м.

В декабре 2022 года предприятие также запустило производственную площадку во Владимирской области.

ООО «Новосибирский завод бытовой химии» зарегистрировано в 2018 году. Владельцем компании (100%) является Вячеслав Рыченков. По данным предприятия, оборот НЗБХ по итогам 2022-го вырос в два раза и составил 2 млрд руб.

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Лолита Белова