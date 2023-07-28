В Екатеринбурге пропавшую девочку нашли живой спустя два дня поисков

В Екатеринбурге после двух дней поисков нашли пропавшую восьмилетнюю девочку, сообщает региональное управление СКР. Ребенок ушел около 10 утра 26 июля из дома на улице Латвийской. До вечера 27 июля ее не могли найти. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетней).

«В настоящее время следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы»,— говорится в пресс-релизе СКР.

По данным порталов e1.ru и ЕАН, ребенка удалось найти в соседнем доме. Источник e1.ru утверждает, что девочку «заманил собакой» мужчина, и ребенок был напуган. ЕАН пишет, что мужчина наркозависимый. О его «подозрительной квартире» полиции рассказали соседи.