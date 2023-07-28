Минпромторг утвердил новый перечень параллельного импорта

Минпромторг одобрил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков. По его словам, работа над списком продолжается, он может быть подготовлен через два-три месяца.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст»,— рассказал господин Осьмаков в интервью «РИА Новости» на форуме Россия—Африка. Какие товары включили в список, он не уточнил.

Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 года, его продлили на 2023 год. В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту в РФ. В список разрешенных к ввозу включили электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности.

Центробанк утверждает, что налаживание параллельного импорта способствует снижению цен. Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский призывал распространить режим параллельного импорта на все товары. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что обсуждается запрет параллельного ввоза смартфонов Samsung и LG, но не iPhone.

Лаура Кеффер