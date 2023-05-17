Глава ФАС призвал распространить режим параллельного импорта на все товары

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Это мнение он высказал на итоговой коллегии ведомства сегодня, 17 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок»,— сказал господин Шаскольский (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 года, его продлили на 2023 год. В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту на территории РФ. В список разрешенных к ввозу включили электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности. Центробанк говорил, что налаживание параллельного импорта способствует снижению цен.

Лаура Кеффер