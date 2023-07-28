Вузы обретают универсальность

Глазовский пединститут получил статус университета и переименован в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет. Таким образом, четыре из пяти государственных вузов республики теперь являются университетами, один остается академией. Ранее до университета была повышена Ижевская сельхозакадемия. В госсовете Удмуртии отмечают, что статус университета дает более широкие возможности, повышает престиж вуза и его конкурентоспособность. Эксперты добавляют, что новый статус накладывает и дополнительные требования: большее количество направлений подготовки и работников с ученой степенью, увеличение объемов финансирования и многое другое.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Янина Чиговская-Назарова, vk.com Фото: Янина Чиговская-Назарова, vk.com

Приказом минпросвещения России статус университета получил Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила ректор вуза Янина Чиговская-Назарова. Учебное заведение переименовали в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко (ГИПУ).

Госпожа Чиговская-Назарова отметила, что присвоение статуса университета — это показатель признания заслуг вуза в сфере образования, науки и международной деятельности.

«По сути вуз давно перешагнул рамки узкопрофильного института. Развитие инженерного образования на базе педагогического вуза — это и требование времени, и наша стратегическая миссия, так как мы находимся в городе присутствия “Росатома”. В партнерстве с Чепецким механическим заводом, топливной компанией “ТВЭЛ” и “Росатомом” мы будем готовить квалифицированные инженерные кадры. Это лишь одна линия развития нашего вуза как университета. Таких линий много, они уверенно сплетаются в новый этап развития»,— прокомментировала ректор ГИПУ.

Глазовский пединститут стал четвертым государственным университетом в Удмуртии. Первым статус университета в республике получил УдГУ в 1971 году, до этого он был Удмуртским государственным пединститутом. В 1994 году Ижевский механический институт стал Ижевским государственным техническим университетом. Осенью 2022 года статус университета также получила Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. Сейчас вуз носит название Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ). Таким образом, единственным государственным вузом с иным статусом осталась только Ижевская государственная медакадемия. «Ъ-Удмуртия» не удалось связаться с ее руководством и уточнить, нет ли и там планов на повышение до университета. Находящийся в Ижевске Международные восточно-европейский университет является частной ассоциацией, в которую входят четыре негосударственные образовательные организации, в том числе Международный восточно-европейский институт.

Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В.Г. Короленко основан в 1939 году как учительский институт, в 1946 году ему присвоено имя Владимира Короленко, а в 1952 году преобразован в педагогический. В настоящее время здесь готовят учителей-предметников, учителей начальных классов и допобразования, логопедов, дефектологов, психологов.

Ректор УдГАУ Андрей Брацихин рассказал «Ъ-Удмуртия», что за 80 лет работы вуз заслужил статус университета. По его словам, академия давно переросла себя как узкоотраслевое образовательное учреждение. «К этому времени у нас были открыты новые направления подготовки, появились выпускники по обеспечивающим отраслям, которые связаны не только с сельским хозяйством и АПК. Речь идет об электроэнергетике, электрооборудовании, экономике, прикладной информатике и ряде других направлений. Кроме того, не так давно в нашей структуре появилось СПО. Поэтому новый статус — признание текущего состояния нашего университета»,— поделился господин Брацихин.

Он добавил, что вуз готовит к аккредитации новые образовательные программы по среднему профессиональному и высшему образованию. В их числе садово-парковое строительство, программы по подготовке технологов переработки продукции растениеводства для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Статус университета дает более широкие возможности, внедряется многопрофильность, повышается общий престиж вуза и его конкурентоспособность, говорит заместитель председателя госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества Татьяна Ишматова.

«Я рада, что наши вузы не стоят на месте. Рада, что и Ижевская сельхозакадемия стала университетом, и Глазовский пединститут шагает в ногу со временем. Институт, академия — это узкая специализация, а университет дает более многослойную образовательную базу. Выпускник получает не только статус педагога или зоотехника, например, он уже становится специалистом более широкого профиля, у него больше возможностей»,— прокомментировала госпожа Ишматова.

При этом Татьяна Ишматова опасается, что основной вектор педагогического вуза — подготовка педагогов, уйдет на второй план. «Я уже говорила руководству вуза об этом. Этого допустить нельзя. Но я понимаю, что сейчас, в момент развития производств, у нас также есть необходимость в высокотехнологичных инженерных кадрах. Надеюсь, вуз сможет стать для всей северной части нашей республики и ближайших регионов кузницей кадров по направлению инженерных специальностей. Думаю, при мудром управлении и той стратегии, которую вуз защитил при получении статуса, удастся совместить все приоритеты»,— добавила госпожа Ишматова.

Присвоение вузам Удмуртии статуса университета свидетельствует также о востребованности регионального образования, считает декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин. «В перспективе, новый статус откроет для вузов возможности привлечения как государственного, так и частно-государственного финансирования на образовательную и научно-исследовательскую деятельность. Появится возможность участвовать в конкурсных отборах минобрнауки РФ на получение специальных статусов. Вместе с этим, статус университета накладывает дополнительные требования по количеству направлений подготовки, проценту “остепененности” научно-педагогических работников, объему финансирования научно-исследовательских работ, численности контингента обучающихся и многое другое»,— рассказал господин Гатауллин.

С точки зрения абитуриентов, университеты выглядят также более привлекательно, добавил эксперт.

Татьяна Колегова