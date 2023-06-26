Абитуриентам устроят международный прием

Приемная кампания началась 20 июня, однако в вузах Удмуртии уже отмечают трудности, связанные с приемом иностранных студентов. В основном они связаны с трансграничными платежами. Тем не менее, в региональных университетах ожидают не меньше иностранных абитуриентов, чем годом ранее. Как правило в республику едут учиться абитуриенты из стран СНГ, а также из Египта, Туниса, Либерии и Ирака. При этом значительно сократилось количество студентов из Удмуртии, которые отправляются на обучение за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

20 июня в университетах Удмуртии начался прием документов на обучение, в том числе и от иностранных абитуриентов. В региональных вузах ожидают, что иностранцев будет не меньше, чем годом ранее. Ответственный секретарь приемной комиссии Удмуртского государственного аграрного университета (УдГАУ) Антон Астраханцев рассказал, что в вуз уже подано 26 заявок от иностранных абитуриентов. В их числе четыре — по программам магистратуры, две — по программам среднего профессионального образования, 20 — по программам бакалавриата и специалитета. Прием заявок продолжится до 18 июля. «Точных цифр плана приема иностранных студентов нет. Планируется в пределах 35-40 человек, если будут желающие обучаться по договорам с оплатой обучения, то будем их принимать и смотреть результаты вступительных испытаний»,— добавил господин Астраханцев. В прошлом году подавляющее количество иностранных абитуриентов были из Таджикистана, также на учебу приезжали из Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Египта. В этом году все заявки пока что из Таджикистана.

Наиболее популярные направления подготовки в УдГАУ для иностранцев — ветеринария, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, землеустройство и кадастры, агроинженерия, прикладная информатика, теплоэнергетика и теплотехника.

Начальник отдела сопровождения международных проектов УдГАУ Инга Виноградова считает, что росту количества иностранных студентов способствуют различные мероприятия на федеральном и региональном уровне, а также внутренние программы вузов. «Например, сейчас разработана для иностранных студентов возможность получения разрешения на временное проживание для получения образования в РФ на время обучения, что значительно упрощает в дальнейшем получение гражданства. Также в регионе проводится ряд мероприятий, направленных на социальную адаптацию иностранных студентов»,— поделилась Инга Виноградова.

В прошлом учебном году в Удмуртском госуниверситете (УдГУ) на обучение поступили абитуриенты из 18 стран. В этом году здесь ожидают схожую ситуацию.

«Прежде всего это абитуриенты из стран СНГ — Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. А также страны дальнего зарубежья — Ирак, Тунис, Либерия. В прошлом году поступило порядка ста человек. Всего в университете на сегодняшний день обучается более 400 иностранных студентов, и ежегодно их количество увеличивается»,— прокомментировала ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

Она добавила, что иностранные студенты могут поступать на бюджетную основу в рамках конкурсного отбора, либо на платное обучение.

Самое востребованное направление в УдГУ для иностранцев — нефтегазовое дело, говорит Галина Мерзлякова. Также они поступают на факультет международных отношений и в институт математики, информационных технологий и физики.

Директор института международных образовательных программ Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) Алексей Рябчиков рассказал, что сейчас работать с отдельными физическими лицами из других стран очень сложно. Основная причина — перевод денег в Россию практически невозможен. «Поэтому мы в основном работаем через посредников. Это либо совместные образовательные программы, которые мы реализуем с зарубежными университетами-партнерами, либо рекрутеры. Они готовят списки студентов. Мы ожидаем человек 150-170, но что будет по факту сложнее сказать. Сейчас в основном только абитуриенты из стран СНГ приезжают, которые самостоятельно могут приехать и поступить на бюджет, например. А все, что касается коммерческого приема, сейчас ведется через посредников»,— прокомментировал господин Рябчиков.

В мае глава Удмуртии Александр Бречалов на совете глав регионов, посвященном сотрудничеству со странами Центральной Азии, рассказал, что республика тесно работает с ними в части образования. В вузах Удмуртии учатся больше 800 студентов из стран Центральной Азии. Всего заключено 31 соглашение о сотрудничестве с зарубежными университетами. Он также сообщил, что в республике хотят провести международный форум «Учись и работай в Удмуртии», направленный на представление программ местных вузов зарубежным рекрутинговым компаниям.

Вместе с тем, в вузах республики отмечают, что значительно сократилось количество студентов из Удмуртии, которые отправляются на обучение за рубеж по программам обмена. В связи с началом СВО и западными санкциями многие европейские вузы прекратили сотрудничество с университетами России.

«До 2022 года наши студенты ездили на сельскохозяйственные практики в Швейцарию. Но в силу происходящих событий это сейчас под запретом. В настоящее время разрабатывается программа сотрудничества с Киргизским национальным аграрным университетом, это будет программа двойных дипломов»,— прокомментировала Инга Виноградова.

Схожая ситуация наблюдается в УдГУ. Ранее у университета было порядка 60 договоров о сотрудничестве с заграничными вузами. «Наши студенты всегда выезжали по программам обмена, но это было до обозначенных событий (до 2022 года — “Ъ-Удмуртия”). Выезжали в Чехию, Венгрию, Финляндию. С университетом в Испании мы реализовывали программы двойных дипломов, когда по окончанию обучения студенты получали наш диплом и диплом испанского университета. Сейчас такого нет. Сейчас у нас существуют договоры об академических обменах с вузами Узбекистана»,— рассказала госпожа Мерзлякова.

Татьяна Колегова