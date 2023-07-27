Минфин поддержал поправку об открытии ИИС-3 управляющими компаниями ПИФов

Минфин поддержал предложение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Банка России разрешить управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФов) открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Минфин разрабатывает для этого соответствующие поправки. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев, предложение было поддержано на совещании у министра финансов 27 июня. На нем также обсуждался вопрос перехода индивидуальных инвестиционных счетов первого типа (ИИС-1) к индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа (ИИС-3). «Мы надеемся, что это будет сделано тем же законопроектом, которым будет вводиться ИИС-3»,— сказал господин Тимофеев. Ожидается, что законопроект примут до конца года.

В июне Минфин внес в правительство поправки о введении с января 2024 года ИИС-3. В рамках нового инструмента инвесторы получат налоговые преференции в виде комбинации льгот ИИС-1 (возвращает владельцу счета 13% внесенной суммы) и ИИС-2 (освобождает от налога на доход, полученный от счета).

Физлица смогут открывать одновременно не более трех договоров ИИС-3 (это могут быть как договоры доверительного управления, так и договоры брокерского обслуживания). Ограничений по сумме внесенных на них денежных средств не будет. Оформить договоры можно будет при отсутствии действующего договора об ИИС первого и второго типа.

Подробнее — в материале «Инвесторам вычтется».

Анастасия Ларина