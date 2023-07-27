Глава МВД Польши: Варшава не восприняла слова Лукашенко об «экскурсии» вагнеровцев в страну всерьез

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Польша несерьезно относится к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что бойцы «Вагнера» желают совершить «экскурсию» в Варшаву и Жешув, сообщила газета Wspolczesna. Он также рассказал, что Украина обеспечивает польским спецслужбам доступ к пленным вагнеровцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мариуш Каминьский

Фото: Kacper Pempel / Reuters Мариуш Каминьский

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Слова Лукашенко о том, как сильно вагнеровцы хотят съездить в Жешув или Варшаву, — классический, грубый элемент психологической войны. Мы не воспринимаем это всерьез»,— заявил господин Каминьский на пресс-конференции.

По данным ТАСС, на пресс-конференции Мариуш Каминьский также заявил, что в украинском плену есть вагнеровцы с белорусским гражданством. По его словам, польские спецслужбы имели с ними контакт: «Благодаря хорошим контактам с украинскими спецслужбами они имели контакт с пленными вагнеровцами, в том числе это были белорусские граждане, которые подробно рассказывали, как они туда попали и на каких условиях функционировали».

23 июля Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» вагнеровцы, которые хотят на Запад «на экскурсию». «Просятся на Запад: разрешите нам!.. Я говорю: вам зачем на Запад, туда? Ну и втихую: мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!» — сказал он.

Подробнее — в материале «Ъ» «А он, мятежный, просит Жешув».