Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подарил президенту Зимбабве вертолет Ми-38

Песков уточнил, что вертолет был подарен президенту Зимбабве в прошлом году

Министерство информации Зимбабве сообщило в Twitter, что президент России Владимир Путин подарил президенту республики Эммерсону Мнангагве вертолет Ми-38. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил «РИА Новости», что вертолет был подарен в прошлом году.

Предыдущая фотография
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва

Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС

Ми-38

Ми-38

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке форума у стенда с вертолетом

Участники форума на выставке форума у стенда с вертолетом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 3

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва

Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС

Ми-38

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке форума у стенда с вертолетом

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Ранее глава МИД Зимбабве Фредерик Шава сообщал, что республика намерена дополнительно приобрести вертолеты российского производства. В конце мая холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал Зимбабве партию из 18 вертолетов «Ансат», которые были выпущены на Казанском вертолетом заводе. Всего до 2025 года Зимбабве получит 60 вертолетов.

Президент Зимбабве прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия—Африка, который проходит 27 и 28 июля в «Экспоцентре». Участие в нем подтвердили 49 стран, около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне.

О саммите — в материале «Ъ» «Афророссияне».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...