Путин подарил президенту Зимбабве вертолет Ми-38

Министерство информации Зимбабве сообщило в Twitter, что президент России Владимир Путин подарил президенту республики Эммерсону Мнангагве вертолет Ми-38. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже уточнил «РИА Новости», что вертолет был подарен в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС Ми-38 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Участники форума на выставке форума у стенда с вертолетом Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва Фото: Вячеслав Прокофьев / фотохост-агентство ТАСС Ми-38 Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Участники форума на выставке форума у стенда с вертолетом Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото

Ранее глава МИД Зимбабве Фредерик Шава сообщал, что республика намерена дополнительно приобрести вертолеты российского производства. В конце мая холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал Зимбабве партию из 18 вертолетов «Ансат», которые были выпущены на Казанском вертолетом заводе. Всего до 2025 года Зимбабве получит 60 вертолетов.

Президент Зимбабве прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия—Африка, который проходит 27 и 28 июля в «Экспоцентре». Участие в нем подтвердили 49 стран, около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне.

О саммите — в материале «Ъ» «Афророссияне».