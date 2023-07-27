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Коммерсантъ FM
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После взрывов на складе боеприпасов в греческом городе Неа Анхиалос началась эвакуация жителей

На военной базе в маленьком греческом городе Неа Анхиалос, на складе боеприпасов, раздалось несколько взрывов, после чего склад загорелся. Об этом сообщил греческий канал ERT-1. Жителей Неа Анхиалоса пришлось эвакуировать в более крупный город Волос. В провинции Магнисия, где находится город, уже несколько дней бушуют природные пожары.

Взрывы на складе боеприпасов начались в 17:45 (время совпадает с московским). Они были слышны в соседнем городе Волос, расположенном в 20 километрах, и почти во всей Магнисии. Недалеко от Неа Анхиалоса расположена база ВВС Греции с истребителями F-16. По данным ABC News, по соображениям предосторожности истребители были передислоцированы на другую авиабазу.

Эвакуацией граждан занимается береговая охрана. Часть жителей уходят в Волос по суше. К вечеру на 3 патрульных катерах береговой охраны, 2 буксирах и 22 частных катерах из Неа Анхиалоса в Волос смогли эвакуироваться 30 человек. По данным пожарной охраны, пожар приближается к порту.

Неа Анхиалос находится в материковой части Греции, там проживает 5 тыс. человек, в городе Волос — 86 тыс.

В Греции уже неделю бушуют природные пожары. Из-за сильных пожаров на острове Родос на материковую часть были эвакуированы 19 тыс. человек.

Анастасия Ларина

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