Не пустой «Звук»

В каталоге музыкального сервиса «Звук», который ранее принадлежал Сбербанку, появились новые композиции иностранных мейджор-лейблов, остановивших работу в России. В их числе последние альбомы Гарри Стайлза (Sony Music), Cigarettes After Sex, Тэйлор Свифт (Universal Music), Gorillaz (Warner Music) и других. В прошлом году «Звук» разрешил артистам загружать свое творчество на платформу, минуя дистрибутора: этим, считают участники рынка, могли воспользоваться пираты. Но юристы допускают вариант, при котором лицензию на новинки могла получить компания из другой страны с правом распространения в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Каталог российского музыкального стримингового сервиса «Звук» начал пополняться композициями ушедших из России иностранных лейблов, обратил внимание “Ъ”. Так, в библиотеке сервиса с весны можно найти последние альбомы Арианы Гранде, The Weeknd, Тейлор Свифт, Деми Ловато (лейбл Universal Music Group), Гарри Стайлза, Maneskin, Граймс (Sony Music Entertainment), Lizzo, Gorillaz, Green Day (Warner Music Group), которых нет на других платформах — «VK Музыке», «Яндекс. Музыке», «МТС Музыке». В «Звуке» не пояснили “Ъ”, на каких основаниях треки оказались на платформе.

В мае 2022 года Сбербанк, который одним из первых банков попал под западные санкции, продал часть активов своей экосистемы. Новым владельцем сервисов «СберЗвук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и IT-компании «Эвотор» стало АО «Новые возможности». «СберЗвук» при этом сменил название на «Звук».

В августе 2022 года «Звук» предоставил музыкантам возможность загружать произведения напрямую в аудиосервис через личный кабинет. Собеседники “Ъ” на рынке стриминговых сервисов допускают, что инструментом могли воспользоваться пираты: «Новинки сопровождаются всем необходимым оформлением, в том числе обложками». В случае, если к платформе возникнут претензии правообладателей, треки, вероятно, будут удалены, считают источники “Ъ”: «Это риски, которые стриминг берет на себя, в условиях, когда каталоги сокращаются, так он может привлечь подписчиков».

На других платформах такого функционала пока нет: чтобы официальный релиз артиста появился во «ВКонтакте» и в отдельном приложении «VK Музыка», его нужно разместить с помощью одного из партнерских дистрибуторов, аналогично работают «Яндекс. Музыка» и MTS Music. Однако «Яндекс» уже тестировал возможность разрешить пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог (см. “Ъ” от 7 ноября 2022 года). Возможность добавлять песни в сервис есть и у соцсети «ВКонтакте», но треки не становятся общедоступными.

Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music приостановили работу в России после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года: лейблы-мейджоры перестали заключать новые договоры с российскими артистами и ограничили доступ отечественных стримингов к зарубежным новинкам. Об изъятии старых песен из каталогов сервисов до осени сообщали лишь отдельные артисты, например, британская рок-группа Pink Floyd и один из ее лидеров Дэвид Гилмор. Однако в октябре каталоги начали стремительно сокращаться (см. “Ъ” от 4 октября 2022 года).

В результате, по данным аналитиков и дистрибуторов, в 2022 году рынок музыкального стриминга в России впервые показал спад (см. “Ъ” от 2 февраля). В 2023 году, по оценке самих сервисов, сегмент может вырасти на 15–20%. Но этому могут помешать пиратские музыкальные приложения, а также сервисы, позволяющие купить подписки на прекративший работу в России Spotify (см. “Ъ” от 4 апреля).

«Для начала надо понимать основания появления треков в библиотеке. Это не обязательно пиратство, возможны различные схемы, в том числе и легальные»,— подчеркивает зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. По его словам, лицензию на новинки может получить компания из другой страны с правом распространения на территории РФ. Другим вариантом может быть определение территории распространения — по регионам или континентам без привязки к наименованиям государств.

Юлия Тишина, Юлия Юрасова