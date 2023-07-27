Да будет танк

На конкурс по отбору главы Перми заявился неожиданный кандидат — участник СВО, командир танкового взвода и экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов. Предполагаемый основной претендент на кресло мэра краевой столицы — министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин пока не подал документы на конкурс, хотя, по информации «Ъ-Прикамье», его согласование в Москве уже практически завершено. Эксперт полагает, что участие в СВО и опыт муниципальной службы могут дать некоторое преимущество претенденту, однако конкурсная комиссия и депутаты скорее всего, отдадут преимущество кандидату из числа действующих городских или краевых чиновников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», документы на конкурс по отбору главы Перми подал участник специальной военной операции, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов. До участия в СВО он работал в подразделении транспортной безопасности ООО «Сигма», а также занимал должность замглавы Добрянского городского поселения по социальной политике. Собеседник, знакомый с ходом конкурса, предполагает, что на решение господина Гайнанова о выдвижении повлиял федеральный тренд на участие участников СВО в политике.

Ильяс Гайнанов подтвердил «Ъ-Прикамье», что подал документы 27 июля. «Хочу улучшить работу администрации города, его социально-экономическое развитие. Вопросов очень много: недострои всякие, расселение из аварийных домов, замена и реконструкция инженерных сетей. Все это будем решать»,— поделился господин Гайнанов.

Кандидат имеет два высших образования: Пермский гуманитарно-педагогический университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет. В ГАС «Выборы» содержится информация о погашенной судимости Ильяса Гайнанова по ст. 116 (побои), ст. 117 (истязание) и ст. 119 (угроза убийством) УК РФ. Судимость погашена 1 января 2003 года.

Должность главы Перми стала вакантной в конце июня, после того как Ильяс Гайнанов стал вторым участником конкурса. Ранее документы в комиссию предоставил упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев. На конкурс можно заявиться до 3 августа. После чего претенденты представят свои программы развития города конкурсной комиссии, состоящей из представителей администрации губернатора и гордумы. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены депутатам думы. Главой станет кандидат, поддержанный большинством думцев.

Источники «Ъ-Прикамье» считают наиболее вероятным претендентом краевого министра экономического развития Эдуарда Соснина. По неподтвержденным данным, его участие господина в конкурсе якобы было согласовано с администрацией президента РФ. Отметим, что министр 26 июля провел переговоры с руководством администрации Перми — врио главы города Ольгой Андриановой и первым заместителем руководителя Перми Эдуардом Хайруллиным. Обсуждались вопросы, касающиеся проекта строительства крематория в краевом центре.

Впрочем, на данный момент Эдуард Соснин, как и Ольга Андрианова, документы на конкурс не подавали. В пресс-службе краевого минэкономразвития заявили, что в ведомстве не осведомлены о планах министра по поводу участия в конкурсе.

Политтехнолог Виктор Соколов полагает, что участие в СВО и опыт муниципальной службы могут стать конкурентными преимуществами Ильяса Гайнанова. «Однако не стоит забывать, что правом решающего голоса в комиссии обладают представители администрации губернатора. Полагаю, что они вряд ли пропустят в финал человека не из действующей системы управления. Думаю, выбор будет сделан в пользу одного из действующих муниципальных или краевых чиновников, который на конкурс пока не заявился»,— полагает эксперт.

Константин Кадочников