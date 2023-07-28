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Петербург нагружает ЮАР

До конца года новая контейнерная линия свяжет город и Южную Африку

Группа FESCO планирует начать регулярные морские грузоперевозки между Санкт-Петербургом и ЮАР. До конца года судозаходы в эту страну будут выполняться в рамках существующего сервиса, связывающего наш город с портом Шанхая. По мнению аналитиков, объем контейнерных перевозок между Санкт-Петербургом и ЮАР по итогам года может составить 10–15 тыс. TEU’s.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Транспортная группа FESCO (ПАО «ДВМП») до конца 2023 года откроет прямое регулярное морское сообщение между Санкт-Петербургом и Порт-Элизабет (ЮАР), сообщил сегодня председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов на сессии «Новые логистические маршруты Россия — Африка» в рамках проходящего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка.

«Прямо сейчас разгружается первое судно в Порт-Элизабет с тысячей TEU’s груза производства крупнейшего российского производителя в адрес южноафриканского производителя солнечных батарей. Тем самым мы сегодня фактически открыли прямую морскую контейнерную линию, прямое морское торговое сообщение с ЮАР. В течение первых нескольких месяцев она будет существовать в формате девиации (отклонения от маршрута между портами.— «Ъ-СПб») от нашего магистрального направления из порта Санкт-Петербург в Шанхай, но коллеги уже пересматривают расписание движения флота, и, я думаю, до конца года мы встанем на постоянный маршрут. По крайней мере, судно уже выделяется для этого направления»,— сказал господин Северилов.

Он также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с партнерами в Алжире, Марокко и Тунисе: до конца года группа компаний также планирует запустить из этих стран сервисы, которые могут стать сезонными маршрутами. Ранее, в рамках ПМЭФ-2023, Андрей Северилов говорил, что FESCO рассматривает возможность добавления судозаходов в порты Северной Африки в текущий сервис группы компаний по маршруту из Петербурга в порты Китая через Суэцкий канал.

Сервис FESCO Baltorient Line по маршруту Ричжао — Ляньюньган — Шанхай — Нинбо — Яньтянь — Санкт-Петербург (порт Бронка) был запущен в марте 2023 года, в мае в географию сервиса добавили индийский порт Мундра. На первом этапе в рамках сервиса выполнялся один рейс в месяц, в дальнейшем компания планировала увеличить частоту рейсов до одного рейса в две недели. Для работы на линии между Петербургом и Китаем FESCO весной приобрела шесть контейнеровозов вместимостью 2,5 тыс. TEU. Три судна из шести уже работают на линии, еще три контейнеровоза будут поставлены до конца года. В перспективе сервис будут обслуживать восемь судов, говорил ранее господин Северилов.

Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы находится более 150 тыс. TEU, более 10 тыс. фитинговых платформ, и более 30 судов на собственных морских линиях.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, основу экспорта из города в африканские страны составляют топливо и древесина. При этом Смольный разработал меры господдержки экспорта для предприятий судостроения, энергетического и специального машиностроения, радиоэлектроники и радиотехники, фармацевтики, пищевой и перерабатывающей промышленности — в надежде, что продукция будет востребована в ЮАР, Египте, Нигерии, Марокко, Алжире, Эфиопии и других странах континента, отметил губернатор.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, первоначально речь может идти о достаточно ограниченных объемах, но до конца 2023 года объем контейнерных перевозок между Петербургом и ЮАР вполне может составить 10–15 TEU’s, а частота рейсов — увеличиться от одного рейса на начальном этапе до двух в месяц. «В целом, конечно, появление таких прямых контейнерных линий из Петербурга со странами Африки, Латинской Америки — перспективнейшая история, которая будет активно развиваться по мере того, как российские операторы будут увеличивать объем флота, работающего на линиях»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников

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