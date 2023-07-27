Сделка не прошла испытание временем

По решению краевого арбитража в пользу государства обращено имущество МОАО «Седин» — литейный цех и земельный участок, принадлежащее ранее Краснодарскому станкостроительному производственному объединению (КСПО). Суд решил, что договор аренды имущества КСПО имени Седина и акт о выкупе имущества госпредприятия нарушают публичные интересы в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ходатайство ответчика о применении срока исковой давности суд отклонил, так как о нарушениях при сделке стало известно лишь в 2022 году. Юристы считают решение суда неоднозначным, однако особый статус предприятия не дает прогнозировать положительный для ответчика исход дела.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы считают, что особый статус предприятия не дает прогнозировать положительный для ответчика исход дела

Фото: krasnodar.ru Юристы считают, что особый статус предприятия не дает прогнозировать положительный для ответчика исход дела

Фото: krasnodar.ru

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании из незаконного владения имущества у МОАО «Седин». В пользу государства обращен литейный цех площадью 12,1 тыс. кв. м по улице Захарова, 1, а также земельный участок площадью 12,9 тыс. кв. м. Ответчик возразил относительно заявленных требований, ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МОАО «Седин» зарегистрировано в 1990 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. У предприятия 15 дочерних компаний, гендиректор — Игорь Соболев. Выручка за 2022 год составила 12 млн руб., убыток — 2,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, Краснодарское станкостроительное производственное объединение (КСПО) было образовано в 1986 году. Предметом его деятельности является производство токарно-карусельных станков и запасных частей к ним.

В 1990 году между арендаторами КСПО имени Седина и Минстанкопромом СССР был заключен договор аренды имущества. По условиям договора, в аренду организации с правом последующего выкупа передаются все здания, сооружения, оборудование, жилой фонд, а также нормируемые оборотные средства в сумме 136 тыс. руб.

С целью выпуска имущества госпредприятия в декабре 1990 года между КСПО имени Седина и АО «Седин» был заключен договор о сотрудничестве, по которому АО «Седин» обязалось выкупить госимущество за 40 тыс. руб. Тогда же был подписан акт о выкупе.

В июле 1991 года основные фонды предприятия стоимостью 31,9 тыс. руб. были переданы на баланс АО «Седин». Согласно акту передачи, за МОАО «Седин» было зарегистрировано право собственности на объект недвижимого имущества (литейный цех), а также обществу был предоставлен в аренду на 49 лет земельный участок.

В решении суда говорится, что в январе 1991 года коллегией Минстанкопрома СССР было установлено нарушение процедуры выкупа имущества, а также нелегитимность комиссии по оценке стоимости имущества и незаконность заключения договора аренды. В связи с этим министерство аннулировало государственный акт о выкупе, а также признало приложение к договору аренды недействительным.

Таким образом, имущество КСПО имени Седина не подлежало сдаче в аренду и не могло быть выкуплено. «Перевод имущества государственных предприятий в иные формы собственности допускался только в случаях, порядке и на условиях, установленных законодательством РСФСР о собственности и приватизации»,— говорится в решении суда.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что выкуп имущества КСПО имени Седина был осуществлен в нарушение статьи 98 Гражданского кодекса РСФСР, согласно которой здания, сооружения, оборудование и другое имущество, относящееся к основным средствам государственных организаций, не могут быть предметам залога и на них не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.

Суд посчитал, что договор аренды имущества КСПО имени Седина и акт о выкупе имущества госпредприятия противоречат требованиям закона и нарушают публичные интересы в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем являются недействительными (ничтожными) сделками.

В применении исковой давности суд отказал, поскольку Минпромторгу РФ стало известно о выбытии из госсобственности спорного имущества только в 2022 году. Суд квалифицировал действия по отчуждению имущества госпредприятия как злоупотребление правом.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в конце июня арбитражный суд Краснодарского края по тем же основаниям удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства нежилых помещений и зданий МОАО «Седин», АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», ООО «Седин-Шисс» и Промышленной ассоциации «Завод имени Седина», а также четырех земельных участков.

Суд ввел в мае текущего года процедуру наблюдения в отношении ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) — правопреемника завода имени Седина. Требования истца составляют 15,5 млн руб. Долг возник в 2017 году в результате неисполненного договора поставки токарного станка. КЗТС на сегодняшний день не ведет производственную деятельность, демонстрируя убытки.

Управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева говорит, что, отказывая в удовлетворении заявления о пропуске срока исковой давности, суд фактически сослался на злоупотребление со стороны ответчика своим правом, допущенное при заключении договора, поскольку о его незаконности ответчик должен был знать практически с даты заключения.

«Решение по существу неоднозначное, особенно в части отказа в применении срока исковой давности, учитывая особенность применения и универсальный характер ст. 10 ГК РФ (Пределы осуществления гражданских прав). Однако, принимая во внимание особый статус предприятия, прогнозировать положительный для ответчика исход разрешения спора затруднительно»,— прокомментировала она.

Тат Гаспарян

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